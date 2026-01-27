Ночью россияне атаковали Славянск в Донецкой области управляемыми авиабомбами (УАБ). Вражеские снаряды попали в частный сектор.

Об этом сообщил городской голова Славянска Владимир Лях.

Удар по Славянску ночью 27 января

По словам мэра города, взрывы в Славянске прогремели в 04:30. В частном секторе повреждены по меньшей мере пять домов. Два из них разрушены полностью.

Из-под завалов деблокировали трех человек. Молодой парень с ранениями находится в больнице. Его родители погибли.

Напомним, что 10 января россияне сбросили на Славянск управляемую авиабомбу, в результате чего пострадали семь человек. Бомба весом 250 кг ударила по частному двору.

Также в результате удара по Славянску были повреждены пять многоэтажных и 20 частных домов, магазин, гараж и автомобиль.

Утром 28 декабря 2025 года оккупанты сбросили на город Славянск три авиабомбы, в результате чего полностью разрушены два частных дома, повреждены еще 42. Взрывами также повреждены четыре автомобиля.

В результате вражеского обстрела в Славянске один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 434-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

