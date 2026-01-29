Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Атака на Одессу: РФ дронами повредила объект инфраструктуры
Ночью 29 января российская армия атаковала Одессу ударными беспилотниками.
Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
Атака на Одессу 29 января: что известно
По словам Лысака, в результате атаки на Одессу сегодня, 29 января, поврежден объект инфраструктуры.
Информация о пострадавших пока не поступала.
В то же время, по словам главы ГВА, все городские службы и социальный транспорт в городе работают в штатном режиме.
Коммунальные службы продолжают ликвидацию последствий непогоды, а также устраняют повреждения, нанесенные предыдущими вражескими атаками.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 436-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: ГСЧС
