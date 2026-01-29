Ночью 29 января российская армия атаковала Одессу ударными беспилотниками.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Атака на Одессу 29 января: что известно

По словам Лысака, в результате атаки на Одессу сегодня, 29 января, поврежден объект инфраструктуры.

Информация о пострадавших пока не поступала.

В то же время, по словам главы ГВА, все городские службы и социальный транспорт в городе работают в штатном режиме.

Коммунальные службы продолжают ликвидацию последствий непогоды, а также устраняют повреждения, нанесенные предыдущими вражескими атаками.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 436-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

