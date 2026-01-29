Число погибших в результате массированной атаки на Одессу 27 января возросло до четырех человек.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Увеличилось количество погибших после атаки на Одессу 27 января

По словам Сергея Лысака, сегодня в больнице скончался мужчина 1947 года рождения, который получил тяжелые ранения во время вражеской атаки на Одессу 27 января.

Медики до последнего боролись за его жизнь, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Таким образом российский террор унес жизни уже четырех человек.

Глава ГВА выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего и отметил, что Одесса продолжает оправляться от последствий одного из самых масштабных ударов за последнее время.

Напомним, что ночью 27 января российские войска массированно атаковали Одессу, применив более 50 ударных беспилотников.

В результате атаки повреждены многоквартирные и частные дома, церковь, детский сад, лицей, фитнес-центр, магазины, а также сгорели по меньшей мере пять автомобилей.

Самая сложная ситуация сложилась в Хаджибейском районе, где была разрушена часть жилого дома. Поисково-спасательные работы продолжались без перерыва.

По данным Одесской областной прокуратуры, в общей сложности пострадали 23 человека, среди них шестеро детей и беременная женщина на 39-й неделе.

В связи с трагедией 28 января в Одессе был объявлен днем траура.

