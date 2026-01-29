В ночь на 29 января (с 18:00 28 января) российские войска осуществили очередную воздушную атаку на Украину, применив более сотни ударных беспилотников различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Ночная атака на Украину 29 января: что известно

В целом во время ночной атаки на Украину противник применил 105 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

Запуски осуществлялись из районов Брянска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска (РФ), а также из временно оккупированного Донецка и Гвардейского (ВОТ АР Крым).

Около 70 дронов были типа Shahed.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 29 января силами противовоздушной обороны сбито или подавлено 84 вражеских БпЛА на Севере, Юге, в Центре и на Востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 18 ударных дронов на семи локациях.

В частности, в ночь на 29 января российские войска атаковали Вольнянск Запорожского района ударными беспилотниками.

Под ударом оказался частный сектор города. В результате атаки разрушены и повреждены жилые дома, возникли пожары.

По предварительным данным, погибли две женщины и мужчина. Еще один мужчина получил ранения.

Также враг осуществил атаку Одессе, применив ударные беспилотники.

Вспыхнул пожар на промышленном объекте. Повреждены складские и производственные здания, а также грузовые автомобили.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Сейчас на месте попадания продолжается осмотр повреждений и работа соответствующих служб.

По данным воздушных сил ВСУ, атака до сих пор продолжается — в воздушном пространстве остаются вражеские БпЛА.

