РФ атаковала Украину 105 дронами, боевая работа продолжается — Воздушные силы
В ночь на 29 января (с 18:00 28 января) российские войска осуществили очередную воздушную атаку на Украину, применив более сотни ударных беспилотников различных типов.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Ночная атака на Украину 29 января: что известно
В целом во время ночной атаки на Украину противник применил 105 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.
Запуски осуществлялись из районов Брянска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска (РФ), а также из временно оккупированного Донецка и Гвардейского (ВОТ АР Крым).
Около 70 дронов были типа Shahed.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30 29 января силами противовоздушной обороны сбито или подавлено 84 вражеских БпЛА на Севере, Юге, в Центре и на Востоке страны.
В то же время зафиксировано попадание 18 ударных дронов на семи локациях.
В частности, в ночь на 29 января российские войска атаковали Вольнянск Запорожского района ударными беспилотниками.
Под ударом оказался частный сектор города. В результате атаки разрушены и повреждены жилые дома, возникли пожары.
По предварительным данным, погибли две женщины и мужчина. Еще один мужчина получил ранения.
Также враг осуществил атаку Одессе, применив ударные беспилотники.
Вспыхнул пожар на промышленном объекте. Повреждены складские и производственные здания, а также грузовые автомобили.
К счастью, погибших и пострадавших нет.
Сейчас на месте попадания продолжается осмотр повреждений и работа соответствующих служб.
По данным воздушных сил ВСУ, атака до сих пор продолжается — в воздушном пространстве остаются вражеские БпЛА.