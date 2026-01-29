Днем прогремел взрыв в Кривом Роге — россияне нанесли удар по городу Шахедами.

Об этом сообщил начальник Совета обороны города Александр Вилкул.

Взрывы в Кривом Роге сегодня, 29 января: что известно

О взрывах в Кривом Роге стали сообщать в 16:08.

По словам Вилкула, вражеские шахиды в двух местах атаковали жилую застройку города. На местах попаданий вспыхнули пожары. Работают все экстренные службы.

Атаки на Кривой Рог

С вечера 21 января и в течение дня 22 января россияне атаковали ударными дронами жилой сектор и объекты инфраструктуры Кривого Рога. В результате атаки ранения получили 13 человек, среди них – четверо детей 1,5, 2, 8 и 10 лет. В больницы госпитализировали шесть человек, в том числе троих детей.

Вечером 26 января враг снова атаковал Кривой Рог беспилотниками: зафиксировано попадание в многоэтажку в Терновском районе. Впоследствии стало известно, что в результате атаки никто не пострадал, поскольку в квартирах никого не было на момент удара.

Ночью 28 января россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, пострадали два человека: 51-летняя женщина и 60-летний мужчина. Женщина в состоянии средней тяжести.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 436-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

