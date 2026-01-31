Сегодня утром около 07:30 в Херсоне на российской противопехотной фугасной мине «Лепесток» подорвался автомобиль, в котором ехала семья.

Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько.

Подрыв автомобиля в Херсоне 31 января

В результате детонации противопехотной мины пострадали 47-летний мужчина и 34-летняя женщина, а также две девочки, которым 5 и 2 года.

У всей семьи диагностировали контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. Медики оказали пострадавшим помощь на месте.

