Марта Бондаренко, редактор ленты
2 мин.
В Херсоне на мину Лепесток наехала машина с семьей
Главное
- В Херсоне автомобиль подорвался на российской противопехотной мине «Лепесток».
- Пострадали мужчина, женщина и две девочки 5 и 2 лет.
Сегодня утром около 07:30 в Херсоне на российской противопехотной фугасной мине «Лепесток» подорвался автомобиль, в котором ехала семья.
Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько.
Подрыв автомобиля в Херсоне 31 января
В результате детонации противопехотной мины пострадали 47-летний мужчина и 34-летняя женщина, а также две девочки, которым 5 и 2 года.
Сейчас смотрят
У всей семьи диагностировали контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. Медики оказали пострадавшим помощь на месте.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 438-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.