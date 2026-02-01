В Киеве горел рынок: огонь охватил киоски, есть пострадавший
- Пожар произошел ночью 1 февраля на рынке в Днепровском районе Киева.
- Возгорание возникло в одноэтажной бытовке.
- Во время тушения обнаружили пострадавшего с ожогами.
В Киеве ночью 1 февраля произошел пожар на рынке на проспекте Василия Порика.
Об этом сообщают в ГСЧС.
Ликвидирован пожар на территории рынка
1 февраля в 04:56 спасателям поступило сообщение о пожаре на рынке на проспекте Василия Порика, что в Подольском районе Киева.
Пожар охватил одноэтажную бытовку. Затем огонь распространился на металлические одноэтажные киоски торгового ряда.
В 06:12 пожар был ликвидирован на площади 80 кв. м. Во время тушения спасатели обнаружили пострадавшего, которого с ожогами передали бригаде скорой медицинской помощи.
Причину пожара будут устанавливать правоохранители.
По словам мэра Виталия Кличко, за прошедшую ночь к теплоснабжению подключили еще более 1500 столичных многоэтажек, которые остались без тепла в результате аварийной ситуации в энергосистеме Украины. Сейчас без теплоснабжения остаются 1000 домов.
Ранее городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что Киев постепенно восстанавливает системы жизнеобеспечения города после аварийной ситуации в энергосистеме Украины. Частично восстановлены системы водо- и теплоснабжения.