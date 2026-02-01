В Киеве ночью 1 февраля произошел пожар на рынке на проспекте Василия Порика.

Об этом сообщают в ГСЧС.

Ликвидирован пожар на территории рынка

1 февраля в 04:56 спасателям поступило сообщение о пожаре на рынке на проспекте Василия Порика, что в Подольском районе Киева.

Пожар охватил одноэтажную бытовку. Затем огонь распространился на металлические одноэтажные киоски торгового ряда.

В 06:12 пожар был ликвидирован на площади 80 кв. м. Во время тушения спасатели обнаружили пострадавшего, которого с ожогами передали бригаде скорой медицинской помощи.

Причину пожара будут устанавливать правоохранители.

По словам мэра Виталия Кличко, за прошедшую ночь к теплоснабжению подключили еще более 1500 столичных многоэтажек, которые остались без тепла в результате аварийной ситуации в энергосистеме Украины. Сейчас без теплоснабжения остаются 1000 домов.

Ранее городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что Киев постепенно восстанавливает системы жизнеобеспечения города после аварийной ситуации в энергосистеме Украины. Частично восстановлены системы водо- и теплоснабжения.

Источник : ГСЧС

