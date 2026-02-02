В Святошинском районе Киева правоохранители задержали мужчину, который запустил салют.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Запуск салюта в Святошинском районе Киева: что известно

Запуск салюта неизвестным лицом на территории Святошинского района Киева правоохранители зафиксировали в субботу, 31 января, во время мониторинга социальных сетей.

Правоохранители прибыли на место происшествия и во время проверки территории обнаружили и изъяли картонную коробку от остатков пиротехнического средства.

Во время проведения первоочередных следственных действий оперативники установили личность нарушителя и задержали 47-летнего местного жителя.

Задержанный объяснил правоохранителям, что запустил салют, чтобы удивить девушку, с которой недавно познакомился.

По его словам, в тот вечер они катались по городу на автомобиле.

По данному факту отдел дознания Святошинского управления полиции открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Нарушителю готовится уведомление о подозрении. Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы.

Фото: Полиция Киева

