Хотел удивить девушку: задержан мужчина, запустивший салют в Киеве
- В Святошинском районе Киева запустили салют.
- Нарушение выявили во время мониторинга соцсетей.
В Святошинском районе Киева правоохранители задержали мужчину, который запустил салют.
Об этом сообщили в полиции Киева.
Запуск салюта в Святошинском районе Киева: что известно
Запуск салюта неизвестным лицом на территории Святошинского района Киева правоохранители зафиксировали в субботу, 31 января, во время мониторинга социальных сетей.
Правоохранители прибыли на место происшествия и во время проверки территории обнаружили и изъяли картонную коробку от остатков пиротехнического средства.
Во время проведения первоочередных следственных действий оперативники установили личность нарушителя и задержали 47-летнего местного жителя.
Задержанный объяснил правоохранителям, что запустил салют, чтобы удивить девушку, с которой недавно познакомился.
По его словам, в тот вечер они катались по городу на автомобиле.
По данному факту отдел дознания Святошинского управления полиции открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
Нарушителю готовится уведомление о подозрении. Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы.
Фото: Полиция Киева