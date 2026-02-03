В Киеве во время атаки РФ в ночь на 3 февраля был поврежден зал славы Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

Атака на Киев: поврежден зал славы Национального музея истории Украины

Вице-премьер-министр по гуманитарной политике — министр культуры Украины Татьяна Бережная в эфире телемарафона Єдині новини и на своей странице в Facebook сообщила, что во время российского обстрела разрушениям подвергся зал славы Национального музея истории Украины, который находится у подножия монумента Родина-мать.

— Это памятник науки и техники местного значения. Символично и цинично одновременно: государство-агрессор наносит удар по месту памяти о борьбе с агрессией 20 века, повторяя преступления уже в 21 веке. На месте работают профильные службы — специалисты музея, технические службы и полиция. Они осматривают территорию, фиксируют повреждения и первичную оценку нанесенного ущерба. После завершения обследования будет известен объем восстановительных работ, — отметила она.

В то же время Бережная добавила, что, несмотря на повреждения, музей продолжает работу.

Она напомнила, что с начала полномасштабной войны Россия повредила или разрушила более 1680 памятников культурного наследия и тысячи объектов культурной инфраструктуры.

— Это сознательное уничтожение культуры и памяти, которое требует консолидированного ответа международного сообщества. В частности, через усиление санкций против России и предоставление Украине дополнительных средств противовоздушной обороны, — подчеркнула вице-премьер.

Напомним, что ночью 3 февраля российские оккупанты осуществили атаку на Киев баллистическими ракетами. Зафиксированы разрушения в 5 районах, произошли пожары, есть пять пострадавших.

Фото: Тетьяна Бережная

