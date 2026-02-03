Взрывы в Запорожской области сегодня, 3 февраля, прогремели около 13:00 после сообщений о движении вражеских БпЛА в направлении областного центра.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Взрывы в Запорожской области 3 февраля: что известно

По словам Федорова, перед тем, как прогремели взрывы в Запорожской области, фиксировалось движение вражеских беспилотников в направлении Запорожья.

В частности, глава ОВА предупреждал о БпЛА неустановленного типа, который двигался в сторону Космического района города, а также о вражеском ударном беспилотнике в направлении Заводского района Запорожья.

В настоящее время информация о последствиях взрывов уточняется.

Официальные данные о разрушениях или пострадавших на данный момент не поступали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1441-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

