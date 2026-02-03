Взрывы в Днепре прогремели ночью 3 февраля. Воздушные силы предупреждали о возможной атаке баллистикой и дронами.

Взрывы в Днепре 3 февраля: какие последствия

— Днепропетровщина под атакой, — написал в 1:11 начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Он призвал жителей региона позаботиться о собственной безопасности.

В 1:20 и в 1:33 Воздушные силы ВСУ предупреждали о баллистике на Днепр, а также неоднократно — о БПЛА в направлении города.

Сейчас смотрят

Суспільне сообщило, что в Днепре наблюдаются перебои с электроснабжением.

В 1:41 журналисты сообщили о еще одном взрыве в городе.

Напомним, ночью 3 февраля прогремели взрывы в Харькове и Киеве. Россияне бьют ракетами и дронами.

В Киеве зафиксированы ракетные удары в двух районах, есть попадания в многоэтажки.

На данный момент известно о двух пострадавших в Харькове.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.