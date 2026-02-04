Взрывы в Кривом Роге прогремели вечером в среду, 4 февраля. Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о баллистической атаке на город.

Взрывы в Кривом Роге 4 февраля: какие последствия

— Кривой Рог. Баллистическая ракетная атака на город. Берегите себя — возможны еще выходы, — написал Вилкул в Telegram.

О взрывах в Кривом Роге сегодня также сообщило Суспільне.

Ранее в Воздушных силах заявляли об угрозе применения баллистического вооружения с южного направления и предупреждали о скоростной цели на Кривой Рог.

Напомним, днем 26 января прогремел взрыв в Кривом Роге — россияне нанесли удар по городу Шахедами.

По словам Александра Вилкула, вражеские дроны попали в жилую застройку города. В местах попаданий вспыхнули пожары. Были вызваны экстренные службы.

Информация о погибших и пострадавших не предоставлялась.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1442-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

