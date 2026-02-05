Ночью российская армия атаковала Киевскую область ударными дронами. К сожалению, есть повреждения жилой инфраструктуры и пострадавший.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

Ночная атака на Киевскую область

По словам Николая Калашника, ночью активно работали силы противовоздушной обороны. Есть сбитые вражеские цели. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

Сейчас смотрят

В то же время в Вышгородском районе в результате вражеской атаки ранения грудной клетки получил мужчина. Медики его прооперировали. Состояние мужчины стабильное, средней тяжести.

Также в Вышгородском районе взрывами поврежден частный дом. На месте работают все профильные службы.

Николай Калашник отметил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь со стороны властей.

Сегодня утром враг нанес удар по пожарно-спасательной части в одном из прифронтовых населенных пунктов Запорожской области. В результате удара повреждена пожарная техника, кровля здания, выбиты двери и окна.

Также ночью в Синельниковском районе Днепропетровской области в результате атаки дронов произошли пожары. Повреждены предприятие, административное здание, частное жилье и хозяйственные постройки. В Павлоградском районе области в результате попадания БПЛА повреждена гимназия.

В Сумах в результате ночного удара взрывной волной выбиты окна в многоквартирных жилых домах и повреждены автомобили.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1443-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.