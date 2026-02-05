Татьяна Забожко, выпускающий редактор
1 мин.
Горит отель Днепр в Киеве на Крещатике: что известно
Утром 5 февраля бушует пожар в отеле Днепр в Киеве.
Пожар в отеле Днепр 5 февраля: что известно
О пожаре в отеле Днепр в Киеве на улице Крещатик сообщили в Киевской городской государственной администрации.
По данным КГГА, возгорание произошло на четвертом этаже отеля Днепр, что в Печерском районе столицы.
В настоящее время продолжается ликвидация пожара.
На месте работают аварийно-спасательные службы.
О причинах пожара в отеле Днепр в Киеве пока не сообщали.
