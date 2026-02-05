Утром 5 февраля бушует пожар в отеле Днепр в Киеве.

Пожар в отеле Днепр 5 февраля: что известно

О пожаре в отеле Днепр в Киеве на улице Крещатик сообщили в Киевской городской государственной администрации.

По данным КГГА, возгорание произошло на четвертом этаже отеля Днепр, что в Печерском районе столицы.

В настоящее время продолжается ликвидация пожара.

На месте работают аварийно-спасательные службы.

О причинах пожара в отеле Днепр в Киеве пока не сообщали.

