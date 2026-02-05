Прогремели взрывы в Днепре: на город летели дроны
Мощные взрывы в Днепре прогремели днем в четверг, 5 февраля. На город направлялись вражеские беспилотники.
Взрывы в Днепре 5 февраля: какие последствия
Украинские журналисты сообщили о том, что в Днепре были слышны взрывы.
Ранее Воздушные силы ВСУ предупредили о движении беспилотников на город Днепр с северного направления.
Атаки на Днепропетровскую область 5 февраля
По состоянию на утро 5 февраля, сообщалось о ракетной атаке на Криворожье. К счастью, там обошлось без погибших и пострадавших, сообщили в Днепропетровской ОВА.
Отмечается, что Петропавловская, Покровская, Васильковская общины Синельниковского района российская армия поразила беспилотниками. Вспыхнули пожары. В результате атаки повреждены предприятие, административное здание, частные дома и хозяйственные постройки.
Кроме этого, Россия направила дроны на Юрьевскую общину Павлоградского района, в результате чего повреждена гимназия.
В то же время Никопольщина страдала от вражеских FPV-дронов и артиллерии. Под ударом оказались Никополь, Марганецкая, Покровская и Червоногригоровская общины, сообщили в Днепропетровской ОВА.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1443-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.