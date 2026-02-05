Мощные взрывы в Днепре прогремели днем в четверг, 5 февраля. На город направлялись вражеские беспилотники.

Взрывы в Днепре 5 февраля: какие последствия

Украинские журналисты сообщили о том, что в Днепре были слышны взрывы.

Ранее Воздушные силы ВСУ предупредили о движении беспилотников на город Днепр с северного направления.

Сейчас смотрят

Атаки на Днепропетровскую область 5 февраля

По состоянию на утро 5 февраля, сообщалось о ракетной атаке на Криворожье. К счастью, там обошлось без погибших и пострадавших, сообщили в Днепропетровской ОВА.

Отмечается, что Петропавловская, Покровская, Васильковская общины Синельниковского района российская армия поразила беспилотниками. Вспыхнули пожары. В результате атаки повреждены предприятие, административное здание, частные дома и хозяйственные постройки.

Кроме этого, Россия направила дроны на Юрьевскую общину Павлоградского района, в результате чего повреждена гимназия.

В то же время Никопольщина страдала от вражеских FPV-дронов и артиллерии. Под ударом оказались Никополь, Марганецкая, Покровская и Червоногригоровская общины, сообщили в Днепропетровской ОВА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1443-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.