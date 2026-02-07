РФ ударила 5 КАБами по Желтой Круче на Запорожье: есть погибшая и пострадавшие
Одна женщина погибла, еще две получили ранения во время атаки на Желтую Кручу Запорожской области сегодня, 7 февраля.
Обновлено в 19:21.
Атака на Желтую Кручу сегодня: что известно
Атаку на Желтую Кручу армия РФ осуществила вечером 7 февраля.
Российские войска, отмечает глава областной военной администрации Иван Федоров, нанесли удары по меньшей мере пятью корректируемыми авиабомбами (КАБами).
Вражеские высокоточные авиационные боеприпасы разрушили частные дома и хозяйственные постройки. Вспыхнул пожар.
Согласно уточненным данным, погибла 62-летняя женщина.
Еще две женщины 62 и 65 лет получили ранения.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 445-е сутки.
Источник: Иван Федоров
Фото: Минздрав