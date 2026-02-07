Одна женщина погибла, еще две получили ранения во время атаки на Желтую Кручу Запорожской области сегодня, 7 февраля.

Обновлено в 19:21.

Атака на Желтую Кручу сегодня: что известно

Атаку на Желтую Кручу армия РФ осуществила вечером 7 февраля.

Российские войска, отмечает глава областной военной администрации Иван Федоров, нанесли удары по меньшей мере пятью корректируемыми авиабомбами (КАБами).

Вражеские высокоточные авиационные боеприпасы разрушили частные дома и хозяйственные постройки. Вспыхнул пожар.

Согласно уточненным данным, погибла 62-летняя женщина.

Еще две женщины 62 и 65 лет получили ранения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 445-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Иван Федоров

Фото: Минздрав

