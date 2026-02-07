В Днепропетровской области полиция задержала трех военнослужащих территориального центра комплектования (ТЦК), которых подозревают в нанесении смертельных телесных повреждений местному жителю.

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области.

Правоохранители задержали трех военных ТЦК: что известно

— Им инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего), — говорится в сообщении.

Информация о смерти 55-летнего мужчины поступила в полицию 7 февраля после полуночи. Согласно предварительным выводам экспертизы, причиной смерти стала травма головы.

На месте происшествия полицейские провели осмотр и изъяли вещественные доказательства. Также правоохранители изъяли транспортное средство, на котором обнаружили следы крови погибшего.

В рамках досудебного расследования правоохранители опросили свидетелей и очевидцев происшествия.

После проведенных следственных действий установили, что к причинению смертельных телесных повреждений причастны трое военнослужащих ТЦК.

Подозреваемые задержаны. В настоящее время продолжается досудебное расследование, правоохранители выясняют все обстоятельства преступления.

Напомним, в Салтовском районе Харькова во время проверки документов мужчина напал с ножом на военнослужащих ТЦК и ранил их. Нападавший был задержан на месте происшествия.

