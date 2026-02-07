Взрывы в Харькове сегодня, 7 февраля, прогремели во время воздушной тревоги.

Взрывы в Харькове сегодня: что известно

Взрывы в Харькове сегодня, 7 февраля, прогремели ориентировочно в 20:09. Через мгновение прогремели еще два.

К тому времени в области уже полчаса продолжалась воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения из Брянской области РФ.

Одновременно с первыми взрывами в Харькове Воздушные силы ВСУ фиксировали скоростную цель в направлении областного центра.

Городские и областные власти ситуацию пока не комментировали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 445-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

