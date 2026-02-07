Татьяна Забожко, выпускающий редактор
Взрывы в Харькове: к городу направлялась скоростная цель
Взрывы в Харькове сегодня, 7 февраля, прогремели во время воздушной тревоги.
Взрывы в Харькове сегодня: что известно
Взрывы в Харькове сегодня, 7 февраля, прогремели ориентировочно в 20:09. Через мгновение прогремели еще два.
К тому времени в области уже полчаса продолжалась воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения из Брянской области РФ.
Одновременно с первыми взрывами в Харькове Воздушные силы ВСУ фиксировали скоростную цель в направлении областного центра.
Городские и областные власти ситуацию пока не комментировали.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 445-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
