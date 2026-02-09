Во время ночной атаки на Украину армия РФ применила баллистические ракеты и беспилотники.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину, по данным Воздушных сил ВСУ, началась еще в 17:30 8 февраля и продолжается до сих пор.

В частности, были осуществлены пуски:

Сейчас смотрят

11 баллистических ракет Искандер-М (из Брянской области РФ);

149 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов (из районов Курска, Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска, Шаталово, ВОТ Донецка, а также Гвардейского, что в оккупированном Крыму).

Около 90 из них составляли Шахеды.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины по состоянию на 09:30 9 февраля сбили/подавили 116 БпЛА.

Часть баллистических ракет Искандер-М была перехвачена и не достигла своих целей.

Зафиксировано попадание ракет и 23 ударных БпЛА в 15 локациях, а также падение сбитых целей или их обломков на шести локациях.

Атака продолжается, поскольку в воздушном пространстве остаются несколько вражеских дронов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 447-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.