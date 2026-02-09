РФ атаковала Украину 149 дронами и 11 баллистическими Искандерами — Воздушные силы
Во время ночной атаки на Украину армия РФ применила баллистические ракеты и беспилотники.
Ночная атака на Украину: что известно
Ночная атака на Украину, по данным Воздушных сил ВСУ, началась еще в 17:30 8 февраля и продолжается до сих пор.
В частности, были осуществлены пуски:
- 11 баллистических ракет Искандер-М (из Брянской области РФ);
- 149 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов (из районов Курска, Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска, Шаталово, ВОТ Донецка, а также Гвардейского, что в оккупированном Крыму).
Около 90 из них составляли Шахеды.
Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины по состоянию на 09:30 9 февраля сбили/подавили 116 БпЛА.
Часть баллистических ракет Искандер-М была перехвачена и не достигла своих целей.
Зафиксировано попадание ракет и 23 ударных БпЛА в 15 локациях, а также падение сбитых целей или их обломков на шести локациях.
Атака продолжается, поскольку в воздушном пространстве остаются несколько вражеских дронов.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 447-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.