Мощные взрывы в Днепре прогремели днем в понедельник, 9 февраля. На город направлялась скоростная цель.

Взрывы в Днепре 9 февраля: какие последствия

Обновлено в 15:40. Информацию о взрывах в Днепре днем подтвердил глава областной военной администрации Александр Ганжа.

По его словам, российские войска нанесли удар по Днепру, в результате чего вспыхнул пожар.

По предварительной информации, люди не пострадали, однако все последствия уточняются.

Накануне Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Таганрога.

Вскоре украинские военнослужащие зафиксировали скоростную цель, которая двигалась на город Днепр.

Атаки в Днепропетровской области

В больницах остаются девять раненых в результате ночной атаки на Шахтерское Днепропетровской области, сообщили в ОВА.

Отмечается, что 57-летняя женщина получила более 80% ожогов тела. В тяжелом состоянии пациентку направили в областное медучреждение.

Кроме этого, ожоги получили другие пострадавшие. Все они находятся в состоянии средней тяжести. Медики оказывают раненым всю необходимую помощь.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1447-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

