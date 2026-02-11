РФ нанесла удар FPV-дроном по селу Золочев в Харьковской области.

Атака Золочева в Харьковской области 11 февраля: что известно

Как сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, под атакой оказалось село Золочев. Известно о двух пострадавших — это 15-летний и 14-летний мальчики.

— В результате обстрела пострадали 15-летний и 14-летний мальчики. Медики оказали всю необходимую помощь, — написал он в Telegram.

Кроме того, из-за удара РФ в селе повреждено остекление окон частного дома и гражданский автомобиль.

Напомним, что ночью 11 февраля российские войска нанесли удар дронами по частному дому в городе Богодухов Харьковской области. В результате попадания вспыхнул пожар.

Мужчина и дети оказались под завалами дома, они погибли. Спасти удалось только беременную женщину. Известно, что семья всего несколько дней назад переехала в Богодухов из Золочева.

Как стало известно позже, погибшим во время обстрела города Харьковской области был ветеран российско-украинской войны Григорий Шикула.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1449-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

