В ночь на четверг, 12 февраля, в Волгоградской области РФ прозвучала серия мощных взрывов.

Взрывы в Волгоградской области: загорелся арсенал армии РФ в Котлубане

В Генштабе ВСУ подтвердили удар по военному арсеналу России в Котлубане.

— В рамках системных мер по снижению наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины, в ночь на 12 февраля в районе н.п. Котлубань (Волгоградская область, РФ) поразили арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ, — говорится в сообщении Генштаба.

Сейчас смотрят

Отмечается, что удар по арсеналу нанесен украинскими средствами дальнего поражения FP-5 Фламинго.

Зафиксированы мощные взрывы на территории объекта с последующей вторичной детонацией. Масштабы ущерба уточняются.

В то же время отмечается, что данный арсенал является одной из самых больших площадок для хранения боеприпасов российской армии.

Ранее в российских СМИ после сообщений местных жителей о взрывах в Волгоградской области писали о ракетном ударе и пожаре на военном арсенале в поселке Котлубань.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявлял, что ночью местная ПВО якобы отразила ракетный удар. В то же время, отметил он, в результате “падения обломков на территории объекта министерства обороны возле поселка Котлубань произошло возгорание”.

– В тушении пожара задействованы противопожарные службы региона, МЧС и Министерства обороны. Пострадавших и повреждений гражданских объектов нет. С целью обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время пожаротушения объявлена и проводится эвакуация населения близлежащей населенной точки Котлубань, — говорится в заявлении.

Ссылаясь на видео очевидцев, российское издание Astra писало, что пожар вспыхнул на территории воинской части №57229/51 (ранее №92921), где находится арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ.

Напомним, что этот объект ранее уже неоднократно подвергался атакам беспилотников. В частности, в ноябре 2023 года там зафиксировали падение дрона без разрушений, а 16 ноября того же года, по данным Astra, сгорел склад с боеприпасами стрелкового оружия, после чего с территории части эвакуировали более 600 человек. Впоследствии арсенал подвергся атаке в марте 2024 и марте 2025 года.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.