Вечером 12 февраля российские войска совершили атаку на Краматорск Донецкой области. Погибли и получили ранения члены одной семьи.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре и Краматорском городском совете.

Атака на Краматорск 12 февраля: что известно

Вечером 12 февраля российские войска нанесли массированные удары по Краматорску. Под вражеским огнем оказался частный сектор города.

По данным Донецкой областной прокуратуры, около 21:15 произошло прямое попадание средства поражения в частный жилой дом.

В этом доме проживала семья, трое братьев погибли на месте.

Как сообщил глава Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко, в целом в результате атаки на Краматорск погибли четыре человека — мальчик 2017 года рождения и трое мужчин 2006, 2006 и 1962 годов рождения.

Кроме погибших, ранения получили 43-летняя мать детей и их 65-летняя бабушка.

У женщин зафиксированы минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, ушибы грудной клетки, позвоночника и руки, а также контузию.

Всем пострадавшим оказана квалифицированная медицинская помощь.

Тип примененного вооружения, которым россияне атаковали Краматорск 12 февраля, в настоящее время устанавливается.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1451-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Донецкая областная прокуратура

