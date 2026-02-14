Нашли тела троих малышей: в Днепропетровской области во время пожара погибли дети
Во время пожара в Великой Долине Днепропетровской области погибли трое маленьких детей.
Об этом 14 февраля сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
Гибель трех детей во время пожара в Великой Долине
О пожаре в селе Великая Долина Днепропетровской области в ГСЧС Украины сообщили вечером 14 февраля.
По данным службы, во время ликвидации пожара в частном доме спасатели обнаружили тела трех малышей:
- девочки 2022 года рождения;
- двух мальчиков 2021 и 2024 годов рождения.
Пожар уже ликвидирован.
Причины возгорания пока устанавливаются.
Отметим, что четыре человека получили ранения в результате вражеских обстрелов Днепропетровской области 14 февраля.
После ударов по Межевской общине Синельниковского района в больнице в крайне тяжелом состоянии находится 60-летний мужчина.
В Покровской общине Никопольского района запущенный россиянами дрон разрушил частный дом.
Ранены три женщины. После оказания медицинской помощи от госпитализации пострадавшие отказались.
Источник: ГСЧС Украины
Фото: Минздрав