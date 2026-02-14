Во время пожара в Великой Долине Днепропетровской области погибли трое маленьких детей.

Об этом 14 февраля сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Гибель трех детей во время пожара в Великой Долине

О пожаре в селе Великая Долина Днепропетровской области в ГСЧС Украины сообщили вечером 14 февраля.

По данным службы, во время ликвидации пожара в частном доме спасатели обнаружили тела трех малышей:

девочки 2022 года рождения;

двух мальчиков 2021 и 2024 годов рождения.

Пожар уже ликвидирован.

Причины возгорания пока устанавливаются.

Отметим, что четыре человека получили ранения в результате вражеских обстрелов Днепропетровской области 14 февраля.

После ударов по Межевской общине Синельниковского района в больнице в крайне тяжелом состоянии находится 60-летний мужчина.

В Покровской общине Никопольского района запущенный россиянами дрон разрушил частный дом.

Ранены три женщины. После оказания медицинской помощи от госпитализации пострадавшие отказались.

Источник: ГСЧС Украины

Фото: Минздрав

