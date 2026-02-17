Российский дрон атаковал автомобиль с работниками Славянской ТЭС, в результате чего погибли трое из них.

Об этом сообщил первый заместитель главы Минэнерго Артем Некрасов.

Атака на автомобиль с работниками Славянской ТЭС: что известно

Отмечается, что россияне осуществили очередную комбинированную ракетно-дроновую атаку на энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах.

– Утром российский БПЛА атаковал автомобиль с работниками Славянской ТЭС. К сожалению, трое из них погибли. Это очередное напоминание о том, насколько высока цена света и тепла в наших домах. Искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких! – подчеркнул он.

По данным местного управления ГСЧС, вражеская атака была осуществлена в Николаевке Краматорского района.

Там добавили, что, кроме погибших, есть еще один человек, получивший ранения.

– На месте происшествия чрезвычайники оказали помощь пострадавшему и передали его работникам экстренной медицинской помощи. Кроме того, спасатели ликвидировали возгорание автомобиля, – говорится в заявлении.

Спасатели подчеркнули, что агрессоры продолжают безжалостно обстреливать гражданских жителей прифронтовых общин, и призвали местных жителей эвакуироваться в более безопасные регионы.

Между тем Артем Некрасов отметил, что по состоянию на утро 17 февраля обесточенные потребители есть в:

Днепропетровской;

Одесской;

Донецкой;

Харьковской;

Запорожской областях.

Также он сообщил о нарушении теплоснабжения в Сумах и Одессе.

Первый заместитель главы Минэнерго добавил, что энергетики работают над восстановлением везде, где это позволяют условия безопасности.

По его словам, в большинстве регионов вынужденно действуют почасовые отключения, для предприятий – графики ограничения мощности.

В отдельных регионах действуют аварийные отключения.

Напомним, взрывы в Сумах прогремели днем 17 февраля во время массированной атаки российских БПЛА.

