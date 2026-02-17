РФ дроном ударила по автомобилю энергетиков Славянской ТЭС, трое работников погибли
- Удар стал частью массированной комбинированной атаки РФ на энергетическую инфраструктуру Украины.
- В Украине фиксируются обесточивания, аварийные отключения и нарушения теплоснабжения в ряде регионов.
- Каковы последствия атаки БПЛА на автомобиль с работниками Славянской ТЭС – читайте в материале.
Российский дрон атаковал автомобиль с работниками Славянской ТЭС, в результате чего погибли трое из них.
Об этом сообщил первый заместитель главы Минэнерго Артем Некрасов.
Атака на автомобиль с работниками Славянской ТЭС: что известно
Отмечается, что россияне осуществили очередную комбинированную ракетно-дроновую атаку на энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах.
– Утром российский БПЛА атаковал автомобиль с работниками Славянской ТЭС. К сожалению, трое из них погибли. Это очередное напоминание о том, насколько высока цена света и тепла в наших домах. Искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких! – подчеркнул он.
По данным местного управления ГСЧС, вражеская атака была осуществлена в Николаевке Краматорского района.
Там добавили, что, кроме погибших, есть еще один человек, получивший ранения.
– На месте происшествия чрезвычайники оказали помощь пострадавшему и передали его работникам экстренной медицинской помощи. Кроме того, спасатели ликвидировали возгорание автомобиля, – говорится в заявлении.
Спасатели подчеркнули, что агрессоры продолжают безжалостно обстреливать гражданских жителей прифронтовых общин, и призвали местных жителей эвакуироваться в более безопасные регионы.
Между тем Артем Некрасов отметил, что по состоянию на утро 17 февраля обесточенные потребители есть в:
- Днепропетровской;
- Одесской;
- Донецкой;
- Харьковской;
- Запорожской областях.
Также он сообщил о нарушении теплоснабжения в Сумах и Одессе.
Первый заместитель главы Минэнерго добавил, что энергетики работают над восстановлением везде, где это позволяют условия безопасности.
По его словам, в большинстве регионов вынужденно действуют почасовые отключения, для предприятий – графики ограничения мощности.
В отдельных регионах действуют аварийные отключения.
Напомним, взрывы в Сумах прогремели днем 17 февраля во время массированной атаки российских БПЛА.