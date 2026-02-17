Мощные взрывы в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели вечером во вторник, 17 февраля.

Взрывы в Кривом Роге вечером 17 февраля: какие последствия

Обновлено в 20:35. Информацию о взрывах в Кривом Роге подтвердил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

По его словам, российские войска осуществили ракетную атаку на Кривой Рог, пытаясь нанести удары по местной инфраструктуре.

Как уточнил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, враг атаковал Криворожский район.

Он рассказал, что армия России нанесла удар по транспортной инфраструктуре. Предварительно, люди не пострадали.

Обстрелы Днепропетровской области 17 февраля

По состоянию на вечер 17 февраля, российские войска нанесли полсотни ударов по трем районам Днепропетровской области артиллерией и беспилотниками, в результате чего погиб один человек, сообщили в ОВА.

В частности, армия России убила 54-летнего мужчину в Марганецкой общине, которая расположена в Никопольском районе.

Кроме этого, оккупанты нанесли удары по райцентру, Мировской, Червоногригоровской и Покровской общинам.

В результате российских атак повреждены многоэтажка, общежитие, более 30 частных домов и хозяйственных построек, а также транспортное предприятие и пожарное депо.

По данным Днепропетровской ОВА, в Петропавловской общине Синельниковского района горела машина, а в Грушевской Криворожского района – повреждено жилье.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1455-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

