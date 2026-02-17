Взрывы во Львове и районе: работала ПВО
Взрывы во Львове и районе прогремели утром 17 февраля во время воздушной тревоги.
О движении дронов и работе ПВО сообщили Воздушные силы ВСУ и начальник Львовской ОГА Максим Козицкий.
Взрывы во Львове и районе 17 февраля: что известно
По информации Воздушных сил ВСУ, вражеские БПЛА были зафиксированы на севере Львовщины курсом на Львов.
Впоследствии начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил об угрозе удара беспилотника и призвал жителей находиться в укрытиях.
Позже Козицкий сообщил, что во Львовском районе работает противовоздушная оборона.
Во время этого в городе и окрестных общинах были слышны взрывы.
Официальной информации о попаданиях, разрушениях или пострадавших на данный момент не поступало.
Данные уточняются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1455-и сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.