Взрывы во Львове и районе прогремели утром 17 февраля во время воздушной тревоги.

О движении дронов и работе ПВО сообщили Воздушные силы ВСУ и начальник Львовской ОГА Максим Козицкий.

Взрывы во Львове и районе 17 февраля: что известно

По информации Воздушных сил ВСУ, вражеские БПЛА были зафиксированы на севере Львовщины курсом на Львов.

Впоследствии начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил об угрозе удара беспилотника и призвал жителей находиться в укрытиях.

Позже Козицкий сообщил, что во Львовском районе работает противовоздушная оборона.

Во время этого в городе и окрестных общинах были слышны взрывы.

Официальной информации о попаданиях, разрушениях или пострадавших на данный момент не поступало.

Данные уточняются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1455-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

