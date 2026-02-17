Обогащение на 37,7 млн грн: экс-заместителю одесского военкома объявили подозрение
- О подозрении сообщили бывшему заместителю начальника Одесского областного ТЦК Денису Галушко в незаконном обогащении на 37,7 млн грн.
- По данным следствия, чиновник регистрировал элитные автомобили и недвижимость на родственников, пытаясь скрыть имущество, стоимость которого значительно превышала его официальные доходы.
Бывшего заместителя начальника Одесского областного ТЦК и СП подозревают в незаконном обогащении на 37,7 млн грн и легализации имущества, полученного преступным путем.
Об этом сообщили Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора.
Подозрение экс-заместителю одесского военкома
Как сообщили украинские журналисты со ссылкой на источники, речь идет о бывшем заместителе руководителя Одесского ОТЦК Денисе Галушко.
По информации следствия, в течение 2020-2022 годов он приобрел активы на общую сумму более 37,7 млн грн. Речь идет о более чем 6,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, что превышает его официальные доходы.
В ГБР рассказали, что имущество регистрировали на близких лиц – жену, мать, тещу и бабушку жены. Так они стремились скрыть реального владельца.
В частности, приобрели:
- пять автомобилей премиум-класса, среди которых Mercedes-Benz GLE 43 AMG, Mercedes-Benz GLS 350d, Mercedes-Benz V-Klasse, BMW X7 XDrive 30D, Toyota RAV4 Hybrid, а также Mazda CX-5 – общей стоимостью более 12 млн грн;
- три жилых дома с земельными участками в пгт Таирово Одесской области общей рыночной стоимостью более 23 млн грн;
- более 1,58 млн грн, которые бывший чиновник вносил наличными через терминалы самообслуживания на свой банковский счет.
Следствие установило, что официальные доходы чиновника не соответствовали стоимости приобретенного имущества. Кроме подозрения в незаконном обогащении, ему инкриминируют легализацию активов преступного происхождения и умышленное сокрытие доходов в декларации за 2023 год.
Бывшему заместителю руководителя Одесского областного ТЦК сообщили о подозрении:
- по ст. 368-5 (Незаконное обогащение) Уголовного кодекса Украины;
- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (Организация легализации имущества, полученного преступным путем);
- ч. 1 ст. 366-2 (Декларирование недостоверной информации) УК Украины.
Кроме этого, сообщили о подозрении матери жены фигуранта:
- по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 (Пособничество в легализации имущества, полученного преступным путем);
- ч. 4 ст. 358 (Использование заведомо поддельного документа) УК Украины.
По информации ГБР, в настоящее время продолжается досудебное расследование, действия по установлению всех активов и их аресту.