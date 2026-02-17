Бывшего заместителя начальника Одесского областного ТЦК и СП подозревают в незаконном обогащении на 37,7 млн грн и легализации имущества, полученного преступным путем.

Об этом сообщили Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора.

Подозрение экс-заместителю одесского военкома

Как сообщили украинские журналисты со ссылкой на источники, речь идет о бывшем заместителе руководителя Одесского ОТЦК Денисе Галушко.

Сейчас смотрят

По информации следствия, в течение 2020-2022 годов он приобрел активы на общую сумму более 37,7 млн грн. Речь идет о более чем 6,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, что превышает его официальные доходы.

В ГБР рассказали, что имущество регистрировали на близких лиц – жену, мать, тещу и бабушку жены. Так они стремились скрыть реального владельца.

В частности, приобрели:

пять автомобилей премиум-класса, среди которых Mercedes-Benz GLE 43 AMG, Mercedes-Benz GLS 350d, Mercedes-Benz V-Klasse, BMW X7 XDrive 30D, Toyota RAV4 Hybrid, а также Mazda CX-5 – общей стоимостью более 12 млн грн;

три жилых дома с земельными участками в пгт Таирово Одесской области общей рыночной стоимостью более 23 млн грн;

более 1,58 млн грн, которые бывший чиновник вносил наличными через терминалы самообслуживания на свой банковский счет.

Следствие установило, что официальные доходы чиновника не соответствовали стоимости приобретенного имущества. Кроме подозрения в незаконном обогащении, ему инкриминируют легализацию активов преступного происхождения и умышленное сокрытие доходов в декларации за 2023 год.

Бывшему заместителю руководителя Одесского областного ТЦК сообщили о подозрении:

по ст. 368-5 (Незаконное обогащение) Уголовного кодекса Украины;

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (Организация легализации имущества, полученного преступным путем);

ч. 1 ст. 366-2 (Декларирование недостоверной информации) УК Украины.

Кроме этого, сообщили о подозрении матери жены фигуранта:

по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 (Пособничество в легализации имущества, полученного преступным путем);

ч. 4 ст. 358 (Использование заведомо поддельного документа) УК Украины.

По информации ГБР, в настоящее время продолжается досудебное расследование, действия по установлению всех активов и их аресту.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.