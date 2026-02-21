В ночь на 21 февраля (с 18:00 20 февраля) РФ атаковала Украину 121 средством воздушного нападения.

Ночная атака на Украину 21 февраля: что известно

Как сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram, Россия запустила по Украине одну баллистическую ракету Искандер-М из Воронежской области, а также 120 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов из Брянска, Курска, Орла, Шаталово, Приморско-Ахтарска. Около 80 из запущенных дронов были Шахеды.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 106 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов на севере, юге и востоке страны.

Сейчас смотрят

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 13 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) дронов на 8 локациях.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1459-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.