Под санкциями: в Саранске загорелся завод-производитель электроники для ВПК РФ
О пожаре на заводе днем 21 февраля сообщили жители Саранска (Мордовия). Причины на данный момент неизвестны.
Согласно анализу ASTRA кадров от очевидцев, горит территория предприятия ПАО Электровыпрямитель.
В МЧС РФ подтвердили местным СМИ факт пожара на заводе, при этом причин возгорания не назвали.
ПАО Электровыпрямитель — крупнейшая российская электротехническая компания по разработке и производству силовых полупроводниковых приборов и оборудования для нужд многих отраслей промышленности, энергетики и транспорта. В частности на заводе изготовляются выпрямители, инверторы, источники питания, преобразователи и другое специализированное электротехническое оборудование.
Продукция предприятия используется в промышленности и военно-промышленном комплексе РФ.
Предприятие числится в списках санкций США и Австралии.
К слову, ранее также сообщалось о пожаре на заводе по производству Искандеров в РФ.
Фото: МЧС России