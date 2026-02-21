Российский Татарстан атаковали дроны, о чем пишут в местных пабликах и сообщают местные власти.

Взрывы в Татарстане: сообщается об атаке дронов

Воздушная тревога была объявлена в Казани, где в местном аэропорту задержали 50 рейсов, а также в Альметьевске и Элабуге.

– “Шахеды” атакуют российский Татарстан. В местных пабликах сообщают о взрывах. А могли бы быть отдельным субъектом от России, богатым ресурсами. Но сами выбрали свой путь, – написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

Пока не известно, что было целью атаки дронов. В то же время глава Альметьевского района Гюзель Хабутдинова сообщает, что зафиксирована попытка массированной атаки БпЛА на производственные объекты.

— Силы противовоздушной обороны и средства РЭБ работают в усиленном режиме. Угроза нейтрализуется, – написала она.

А глава Елабужского района Рустем Нуриев сообщил, что над территорией района “были успешно сбиты вражеские беспилотные летательные аппараты”, а жертв и разрушений нет. Насколько это соответствует действительности – неизвестно.

О взрывах и пролетах дронов, в частности, сообщали жители жилых домов на проспекте Зарипова. ASTRA пишет, что в той части города, в частности, находятся цистерны с топливом и Альметьевский завод радиоприборов.

А возле Элабуги есть завод, где производят российские дроны, в частности, Шахеды.

