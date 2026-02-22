Российские войска нанесли ракетный удар по гражданскому производственному предприятию компании Монделис (Mondelez Ukraine) в Тростянце Сумской области.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Удар по предприятию Монделис в Тростянце

По его словам, речь идет о еще одном ударе по американскому бизнесу в Украине.

– Россия нанесла удар по еще одному американскому бизнесу в Украине – гражданскому производственному предприятию компании Монделис в Тростянце – одной из первых крупных инвестиций США в независимую экономику Украины, – сообщил глава МИД.

В результате атаки ракета попала в один из производственных корпусов предприятия.

По предварительной информации, обошлось без жертв.

Министр подчеркнул, что атакуемый объект не имеет никакого отношения к военной инфраструктуре.

– Это не военная цель, а завод, работающий с 1990-х годов, производя всемирно известные бренды, трудоустраивая украинцев, делая вклад в нашу и американскую экономику. Когда российские ракеты попадают в такие объекты, они нацелены не только на Украину. Они нацелены на американские бизнес-интересы в Европе, – отмечает Андрей Сибига.

Глава внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что Москва не может заявлять о стремлении к экономическому диалогу с Соединенными Штатами, одновременно атакуя предприятия с американским капиталом.

– Атаки на мирную промышленность – это не война, а целенаправленный экономический террор. За этим должна следовать ответственность, – подчеркивает министр.

Напомним, утром 22 февраля враг совершил атаку на Николаев ударными беспилотниками.

Сначала враг повредил объект транспортной инфраструктуры. Утром в результате попаданий повреждены объекты энергетической инфраструктуры города.

Из-за атаки было обесточено около 16 тыс. абонентов. К счастью, обошлось без пострадавших.

