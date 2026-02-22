В Одессе на железной дороге под пригородный поезд попала 14-летняя девушка. От травм несовершеннолетняя погибла.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Между станциями в Одессе погибла 14-летняя девушка: что известно

По данным полиции, происшествие произошло вечером 21 февраля между железнодорожными станциями Одесса-Малая и Одесса-Главная в Одессе.

Об инциденте правоохранителям сообщил диспетчер. По словам машиниста пригородного поезда, человек лежал на железнодорожных путях и не реагировал на звуковые сигналы.

Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.

Установлено, что погибшей является 14-летняя девушка.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

В настоящее время решается вопрос о правовой квалификации происшествия и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

