Лежала на ж/д путях: в Одессе под колесами поезда погибла 14-летняя девушка
- Инцидент произошел между станциями Одесса-Малая и Одесса-Главная.
- Под пригородный поезд попала 14-летняя девушка.
- Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.
В Одессе на железной дороге под пригородный поезд попала 14-летняя девушка. От травм несовершеннолетняя погибла.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Между станциями в Одессе погибла 14-летняя девушка: что известно
По данным полиции, происшествие произошло вечером 21 февраля между железнодорожными станциями Одесса-Малая и Одесса-Главная в Одессе.
Об инциденте правоохранителям сообщил диспетчер. По словам машиниста пригородного поезда, человек лежал на железнодорожных путях и не реагировал на звуковые сигналы.
Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.
Установлено, что погибшей является 14-летняя девушка.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.
В настоящее время решается вопрос о правовой квалификации происшествия и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.