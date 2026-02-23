В деле о теракте во Львове 22 февраля, в результате которого погибла полицейская и пострадали 25 правоохранителей, появилась еще одна фигурантка – 18-летняя жительница Харьковской области.

Об этом сообщил заместитель председателя СБУ Иван Рудницкий.

Вторая фигурантка в деле о теракте во Львове

По его словам, теракт состоял из двух частей. Основной фигуранткой следствие считает жительницу Ровенской области, которая приехала во Львов и действовала по указаниям куратора.

— Она получала соответствующие задания куратора – купить необходимые средства, арендовать квартиру и подготовить взрывное устройство, – сообщил заместитель председателя СБУ.

Около 00:10 женщина заложила устройство возле мусорного контейнера, после чего позвонила куратору и покинула место происшествия.

По словам Рудницкого, еще одна женщина, которой недавно исполнилось 18 лет, позвонила на линию 102 и заявила о якобы краже в магазине.

— Другая молодая женщина из Харьковской области, ей недавно исполнилось 18 лет, позвонила на “горячую линию” 102… и сообщила, что по указанному адресу происходит кража в магазине двумя неизвестными лицами, и сказала, что необходимо, чтобы приехала полиция., – отметил он.

После прибытия первого экипажа произошел взрыв. Когда на место приехал второй экипаж, прогремел еще один взрыв.

В результате теракта погибла молодая сотрудница полиции, также есть тяжело раненые, около двадцати правоохранителей получили травмы.

Рудницкий уточнил, что вторая фигурантка за свою работу получила 2 тыс. грн.

Основную фигурантку задержали недалеко от государственной границы. По данным следствия, жительница Ровенской области согласилась сотрудничать со спецслужбами РФ за денежное вознаграждение: ей, в частности, обещали закрыть кредит в размере 60 тыс. грн.

После этого также была задержана возможная ее пособница, которая находилась в Харькове. Женщину доставили во Львов.

По словам Рудницкого, задержанная дала добровольные показания и признала свою роль в событиях.

Что известно о теракте во Львове 22 февраля

В ночь на 22 февраля в центре Львова прогремели два взрыва. По предварительным данным, на спецлинию 102 поступило сообщение о проникновении в магазин на улице Данилишина.

Первый взрыв произошел после прибытия экипажа патрульной полиции, второй – когда на место приехал следующий наряд.

Правоохранители установили личность, вероятно причастную к преступлению. Женщину задержали в Старом Самборе в порядке ст. 208 УПК Украины.

Ей объявили подозрение по статьям о террористическом акте, повлекшем гибель человека, и незаконном обращении с оружием. Сейчас продолжается досудебное расследование.

По данным полиции, подозреваемая могла заложить взрывчатку в мусорные баки и зафиксировать это на видео.

Сегодня Галицкий районный суд Львова избрал ей меру пресечения – содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога.

