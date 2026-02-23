Взрывы в Запорожье 24 февраля: повреждены многоэтажки, среди раненых — ребенок
Взрывы в Запорожье прогремели ночью 24 февраля. Россияне массированно атаковали город дронами.
В результате атаки повреждены многоэтажки и объект инфраструктуры. Пострадали три человека.
Об этом сообщил в Telegram глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Взрывы в Запорожье 24 февраля: какие последствия
Сначала Федоров сообщил, что в результате вражеской атаки дронами произошло возгорание.
— Предварительно есть раненые, возник пожар — враг атакует Запорожье беспилотниками. Атака продолжается, находитесь в безопасных местах, — написал глава ОВА.
В 00:19 Федоров уточнил, что атака беспилотниками привела к ранению трех человек. Среди пострадавших – ребенок.
Взрывной волной и обломками был поврежден объект инфраструктуры.
Позже глава ОВА добавил, что повреждены многоэтажки, нежилые здания и объекты инфраструктуры.
— Россияне нанесли не менее восьми ударов по Запорожью. Вражеские беспилотники повредили жилые дома — коммунальщики уже приступили к работам по ликвидации последствий атаки, — отметил он.
Напомним, прошлой ночью оккупанты также атаковали Запорожье. В результате атаки один человек погиб и еще один пострадал.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1462-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Иван Федоров