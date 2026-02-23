Взрывы в Запорожье прогремели ночью 24 февраля. Россияне массированно атаковали город дронами.

В результате атаки повреждены многоэтажки и объект инфраструктуры. Пострадали три человека.

Об этом сообщил в Telegram глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Взрывы в Запорожье 24 февраля: какие последствия

Сначала Федоров сообщил, что в результате вражеской атаки дронами произошло возгорание.

— Предварительно есть раненые, возник пожар — враг атакует Запорожье беспилотниками. Атака продолжается, находитесь в безопасных местах, — написал глава ОВА.

В 00:19 Федоров уточнил, что атака беспилотниками привела к ранению трех человек. Среди пострадавших – ребенок.

Взрывной волной и обломками был поврежден объект инфраструктуры.

Позже глава ОВА добавил, что повреждены многоэтажки, нежилые здания и объекты инфраструктуры.

— Россияне нанесли не менее восьми ударов по Запорожью. Вражеские беспилотники повредили жилые дома — коммунальщики уже приступили к работам по ликвидации последствий атаки, — отметил он.

Напомним, прошлой ночью оккупанты также атаковали Запорожье. В результате атаки один человек погиб и еще один пострадал.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1462-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Иван Федоров

