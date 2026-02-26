Атака на Кривой Рог: повреждены пятиэтажный дом и пожарное подразделение, есть раненые
Два человека пострадали во время атаки на Кривой Рог сегодня ночью 26 февраля.
Атака на Кривой Рог сегодня ночью: что известно
Атака на Кривой Рог Днепропетровской области произошла ночью 26 февраля.
В городе повреждены пятиэтажный дом, пожарное подразделение и автомобиль.
Из-за вражеских ударов произошло возгорание.
Ранения получили два человека — 89-летний мужчина и 82-летняя женщина.
Как сообщил утром глава областной военной администрации Александр Ганжа, враг почти 20 раз атаковал Криворожский и Никопольский районы области беспилотниками и артиллерией.
В Криворожском районе, кроме районного центра, есть повреждения в Зеленодольской общине. Там побиты солнечные панели.
Частные дома и автомобили повреждены в Никополе, Марганецкой и Покровской общинах Никопольского района.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 464-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.