Два человека пострадали во время атаки на Кривой Рог сегодня ночью 26 февраля.

Атака на Кривой Рог сегодня ночью: что известно

Атака на Кривой Рог Днепропетровской области произошла ночью 26 февраля.

В городе повреждены пятиэтажный дом, пожарное подразделение и автомобиль.

Из-за вражеских ударов произошло возгорание.

Ранения получили два человека — 89-летний мужчина и 82-летняя женщина.

Как сообщил утром глава областной военной администрации Александр Ганжа, враг почти 20 раз атаковал Криворожский и Никопольский районы области беспилотниками и артиллерией.

В Криворожском районе, кроме районного центра, есть повреждения в Зеленодольской общине. Там побиты солнечные панели.

Частные дома и автомобили повреждены в Никополе, Марганецкой и Покровской общинах Никопольского района.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 464-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

