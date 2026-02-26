Мощные взрывы в Чернигове прогремели днем сегодня, 26 февраля. Российские войска атаковали город баллистическим вооружением.

Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

Взрывы в Чернигове 26 февраля

По словам руководителя Черниговской ГВА, взрыв прогремел на северных окраинах за пределами города.

Сейчас смотрят

Перед взрывом фиксировался подлет баллистической ракеты к Чернигову, уточнил Брижинский.

Накануне Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

После этого украинские военные уточнили, что зафиксировали ракету, которая направлялась в Черниговскую область.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1464-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.