Взрывы в Чернигове: Воздушные силы предупреждали о движении ракеты
- Российские войска атаковали Чернигов баллистическими ракетами, в результате чего на северных окраинах города прогремели мощные взрывы.
- По словам начальника ГВА Дмитрия Брижинского, взрывы прогремели за пределами населенного пункта после предупреждения Воздушных сил об угрозе.
Мощные взрывы в Чернигове прогремели днем сегодня, 26 февраля. Российские войска атаковали город баллистическим вооружением.
Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.
Взрывы в Чернигове 26 февраля
По словам руководителя Черниговской ГВА, взрыв прогремел на северных окраинах за пределами города.
Перед взрывом фиксировался подлет баллистической ракеты к Чернигову, уточнил Брижинский.
Накануне Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.
После этого украинские военные уточнили, что зафиксировали ракету, которая направлялась в Черниговскую область.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1464-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.