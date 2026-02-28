В ночь на 28 февраля российские войска атаковали Днепр ударными беспилотниками.

О последствиях атаки сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Атака на Днепр 28 февраля: что известно

По словам главы ОВА, во время ночной атаки в Днепре зафиксированы повреждения транспортной инфраструктуры и многоэтажных жилых домов.

Сейчас смотрят

В результате удара ранения получил мужчина. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, состояние пострадавшего уточняется.

На местах попаданий работают экстренные службы, специалисты обследуют поврежденные объекты и ликвидируют последствия атаки.

Атаки на другие районы Днепропетровщины

Кроме Днепра, российские войска в течение ночи более 10 раз атаковали и другие районы области ударными беспилотниками.

В частности, в Никопольском районе под ударами оказались Никополь, Червоногригоровская и Покровская общины. В результате обстрелов загорелся автомобиль, поврежден частный жилой дом.

В Синельниковском районе враг атаковал Межевскую и Васильковскую общины — зафиксированы повреждения линии электропередач.

Отдельно вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Алексей Кулеба сообщил, что ночью беспилотники РФ атаковали одну из станций в Днепропетровской области.

В результате удара по электровозу был травмирован машинист.

Кроме того, на месте попадания возник пожар, который оперативно ликвидируют спасатели.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1466-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Алексей Кулеба

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.