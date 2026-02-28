Атака на Краматорск 28 февраля: под ударом была местная АЗС
Утром 28 февраля российские войска осуществили атаку на Краматорск ударными беспилотниками.
О последствиях атаки сообщает Краматорский городской совет.
Атака на Краматорск 28 февраля: что известно
По информации городского совета, атака на Краматорск сегодня, 28 февраля, произошла около 11:00.
Оккупанты применили три беспилотных летательных аппарата типа V2U.
Известно, что удары пришлись по территории АЗС.
Предварительно известно об одном раненом.
В настоящее время продолжается установление окончательных последствий атаки. Местные власти уточняют масштабы разрушений и состояние пострадавшего.
Напомним, ночью 28 февраля российские войска атаковали Днепр. В результате удара ранения получил мужчина. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, состояние пострадавшего уточняется.
Фото: Краматорский городской совет