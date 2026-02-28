Утром 28 февраля российские войска осуществили атаку на Краматорск ударными беспилотниками.

О последствиях атаки сообщает Краматорский городской совет.

Атака на Краматорск 28 февраля: что известно

По информации городского совета, атака на Краматорск сегодня, 28 февраля, произошла около 11:00.

Оккупанты применили три беспилотных летательных аппарата типа V2U.

Известно, что удары пришлись по территории АЗС.

Предварительно известно об одном раненом.

В настоящее время продолжается установление окончательных последствий атаки. Местные власти уточняют масштабы разрушений и состояние пострадавшего.

Напомним, ночью 28 февраля российские войска атаковали Днепр. В результате удара ранения получил мужчина. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, состояние пострадавшего уточняется.

ППО України

Фото: Краматорский городской совет

