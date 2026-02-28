РФ атаковала агропредприятие на Сумщине: есть жертвы, спасатели разбирают завалы
В Сумской области в Ямпольской общине враг атаковал аграрное предприятие, на месте работают спасатели.
Об этом сообщают в ГСЧС.
Атака РФ на Сумскую область 28 февраля
По данным спасателей, вражеским ударом разрушено двухэтажное здание агрофирмы, а взрывной волной выбило окна в пяти жилых домах
По предварительной информации, погибли две женщины, еще одна получила ранения.
На месте вражеского удара спасатели разбирают завалы, привлекались поисковые собаки.
Из-за угрозы повторных атак спасатели вынуждены приостанавливать работы.
По данным Сумской военной администрации, в Ямпольской погибли женщины 72 и 67 лет. А ранения получила 60-летняя женщина. Всего за прошедшие сутки от вражеских атак погибли четверо гражданских.
В субботу, 21 февраля, в результате удара российского дрона погибли четыре человека в Сумской области. Погибли два брата, одному из которых было 17 лет, и супруги.
21 февраля российские оккупанты атаковали автомобиль с гражданскими в Шосткинской громаде Сумской области. В результате обстрела погибли два человека, еще один гражданский получил ранения.
9 февраля российский ударный дрон атаковал гражданский автомобиль в Николаевской громаде Сумской области. В результате удара машина загорелась. 31-летняя женщина, которая находилась за рулем, погибла.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1466-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.