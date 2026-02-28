В Сумской области в Ямпольской общине враг атаковал аграрное предприятие, на месте работают спасатели.

Об этом сообщают в ГСЧС.

Атака РФ на Сумскую область 28 февраля

По данным спасателей, вражеским ударом разрушено двухэтажное здание агрофирмы, а взрывной волной выбило окна в пяти жилых домах

Сейчас смотрят

По предварительной информации, погибли две женщины, еще одна получила ранения.

На месте вражеского удара спасатели разбирают завалы, привлекались поисковые собаки.

Из-за угрозы повторных атак спасатели вынуждены приостанавливать работы.

По данным Сумской военной администрации, в Ямпольской погибли женщины 72 и 67 лет. А ранения получила 60-летняя женщина. Всего за прошедшие сутки от вражеских атак погибли четверо гражданских.

В субботу, 21 февраля, в результате удара российского дрона погибли четыре человека в Сумской области. Погибли два брата, одному из которых было 17 лет, и супруги.

21 февраля российские оккупанты атаковали автомобиль с гражданскими в Шосткинской громаде Сумской области. В результате обстрела погибли два человека, еще один гражданский получил ранения.

9 февраля российский ударный дрон атаковал гражданский автомобиль в Николаевской громаде Сумской области. В результате удара машина загорелась. 31-летняя женщина, которая находилась за рулем, погибла.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1466-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ДСНС

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.