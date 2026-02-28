Марта Бондаренко, редактор ленты
Прогремели взрывы в Харькове: группа дронов атаковала Холодногорский район
Днем 28 февраля прогремели взрывы в Харькове.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
Взрывы в Харькове сегодня, 28 февраля: что известно
По словам Игоря Терехова, россияне нанесли удар по городу группой боевых дронов.
Вражеский удар зафиксирован в Холодногорском районе Харькова.
По предварительной информации, без пострадавших.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1466-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
