Днем 28 февраля прогремели взрывы в Харькове.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Взрывы в Харькове сегодня, 28 февраля: что известно

По словам Игоря Терехова, россияне нанесли удар по городу группой боевых дронов.

Вражеский удар зафиксирован в Холодногорском районе Харькова.

По предварительной информации, без пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1466-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

