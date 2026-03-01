9 суток поисков: в Малиновке под завалами обнаружили тела четырех человек
1 марта, на девятые сутки после удара по Малиновке Чугуевского района Харьковской области, завершились аварийно-спасательные работы.
Об этом сообщают в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.
Удар по Малиновке: возросло количество жертв
Число погибших после удара по Малиновке Харьковской области 20 февраля выросло до пяти.
— В 11:55 1 марта завершены аварийно-спасательные работы на территории гражданского предприятия в поселке Малиновка Чугуевского района. Подразделениями ГСЧС найдены и деблокированы тела и фрагменты тел четырех погибших людей.
Напомним, что Россия атаковала беспилотниками Малиновскую общину 20 февраля. В результате ударов загорелось складское здание гражданского предприятия на площади около 3 тыс. кв. м.
В тот день из-под завалов спасатели извлекли фрагменты тела одного человека. Пострадали еще два человека.
Несмотря на угрозу повторных ударов, на месте работали оперативные подразделения ГСЧС, саперы, кинологи, офицеры-спасатели общин, а также пожарные добровольной пожарной команды.
Напомним, 25 февраля РФ впервые атаковала Харьков FPV-дроном на оптоволокне.
Украина начала досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Фото: ДСНС Харьковской области