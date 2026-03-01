Один человек погиб и еще четверо получили ранения во время атаки на Днепропетровскую область сегодня, 1 марта.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Атака на Днепропетровскую область: что известно

По словам Александра Ганжи, во время ночной атаки на Днепропетровскую область целью РФ было три района региона – Никопольский, Синельниковский и Днепровский.

В общей сложности зафиксировано 10 ударов по области беспилотниками и артиллерией.

В результате ударов по Никополю и Покровской общине Никопольского района пострадала женщина. Поврежденный автомобиль и частный дом.

Кроме того, под вражеской атакой оказались Славгородская и Межевская общины Синельниковского района. Там погиб мужчина, еще один мужчина и женщина получили ранения.

Ранен также житель Новоалександровской общины Днепровского района. Также там повреждены два дома.

Напомним, во время ночной атаки на Украину российские войска применили 123 беспилотника. Зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на семи локациях, а также падение сбитых целей или их обломков на четырех локациях.

