Взрывы в Одессе 2 марта: город атаковали дроны, зафиксировано попадание в дом
Взрывы в Одессе раздались утром 2 марта, сообщили глава городской военной администрации Сергей Лысак и глава ОВА Олег Кипер.
Взрывы в Одессе сегодня: какие последствия
По словам Лысака, в результате утренней атаки безвилотников в одном из районов города зафиксировано попадание в жилой дом.
– На данный момент информация о пострадавших не поступала. Воздушная тревога продолжается. Прошу всех быть в безопасных местах, – подчеркнул он.
Напомним, утром 2 марта взрывы раздавались и в Кривом Роге.
По информации областных властей, в результате взрыва в Кривом Роге повреждено предприятие.
На объекте возникло несколько очагов возгорания.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1468-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.