Взрывы в Одессе раздались утром 2 марта, сообщили глава городской военной администрации Сергей Лысак и глава ОВА Олег Кипер.

Взрывы в Одессе сегодня: какие последствия

По словам Лысака, в результате утренней атаки безвилотников в одном из районов города зафиксировано попадание в жилой дом.

– На данный момент информация о пострадавших не поступала. Воздушная тревога продолжается. Прошу всех быть в безопасных местах, – подчеркнул он.

Напомним, утром 2 марта взрывы раздавались и в Кривом Роге.

По информации областных властей, в результате взрыва в Кривом Роге повреждено предприятие.

На объекте возникло несколько очагов возгорания.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1468-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

