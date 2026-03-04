В Новороссийске в результате атаки БпЛА на бухту была поражена средняя надстройка российского фрегата Адмирал Эссен.

В Новороссийске поражен Адмирал Эссен: что известно

Как пишут в соцсетях, в результате удара произошла детонация гранатометов постановки пассивных помех ПК-10, расположенных на бортах надстройки и предназначенных для отстрела дипольных отражателей и тепловых ловушек.

Среди пораженных элементов корабельной электроники — комплекс радиоэлектронной борьбы ТК-25, который используется для обнаружения радиолокационного излучения врага и постановки активных радиопомех.

Сейчас смотрят

Кроме того, повреждения получили радары подсветки целей МР-90 Орех, что входят в состав системы наведения корабельного зенитного ракетного комплекса и обеспечивающие подсветку воздушных целей на финальном участке полета ракет.

Также обломки, вероятно, повредили основной обзорный радар корабля Фрегат-М2М, который отвечает за дальнее обнаружение воздушных и надводных целей и формирование первичной радиолокационной картины для систем управления боем.

Напомним, что 2 марта дроны СБУ нанесли удар по военным кораблям и нефтяным объектам в порту Новороссийска.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.