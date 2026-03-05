Ждала дрон с взрывчаткой: агентка РФ готовила подрыв ТЦК в Донецкой области
- СБУ предотвратила попытку подрыва ТЦК в Донецкой области.
- Задержана российская агентка из Краматорского района.
- Взрывчатку мощностью почти 2 кг тротила должны были передать дроном.
Контрразведка Служба безопасности Украины задержала российскую агентку, которая готовила теракт возле здания ТЦК в Донецкой области.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
Попытка подрыва ТЦК в Донецкой области
По данным следствия, российская агентка готовила подрыв здания территориального центра комплектования (ТЦК) в Донецкой области.
После этого планировала на своей машине выехать из области в направлении западной границы Украины, чтобы бежать в РФ через третьи страны.
Злоумышленница планировала заложить самодельное взрывное устройство в контейнер для мусора у входа в учреждение.
После этого российские спецслужбы должны были дистанционно активировать взрывчатку в час пик, чтобы причинить максимальные жертвы.
Контрразведчики СБУ задержали женщину в момент, когда она прибыла на локацию, чтобы получить взрывчатку.
По данным следствия, российские спецслужбы планировали передать самодельное взрывное устройство с помощью дрона.
На месте у задержанной изъяли бомбу мощностью почти 2 кг в тротиловом эквиваленте.
Взрывчатка была снабжена металлическими элементами для увеличения радиуса поражения и мобильным телефоном для дистанционной детонации.
По информации СБУ, задание российских спецслужб выполняла жительница Николаевки Краматорского района.
В поле зрения российских кураторов она попала после того, как в Telegram-чатах публично выражала поддержку полной оккупации региона.
В ходе расследования также установили, что женщина предлагала использовать собственное жилье в качестве перевалочной базы для российских диверсионно-разведывательных групп.
Во время обысков у нее изъяли телефон, через который она поддерживала связь с российским куратором.
Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Сейчас она находится под стражей без права внесения залога.
Также решается вопрос о дополнительной квалификации преступления за подготовку теракта.
В случае доказательства вины подозреваемой грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.