Контрразведка Служба безопасности Украины задержала российскую агентку, которая готовила теракт возле здания ТЦК в Донецкой области.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Попытка подрыва ТЦК в Донецкой области

По данным следствия, российская агентка готовила подрыв здания территориального центра комплектования (ТЦК) в Донецкой области.

Сейчас смотрят

После этого планировала на своей машине выехать из области в направлении западной границы Украины, чтобы бежать в РФ через третьи страны.

Злоумышленница планировала заложить самодельное взрывное устройство в контейнер для мусора у входа в учреждение.

После этого российские спецслужбы должны были дистанционно активировать взрывчатку в час пик, чтобы причинить максимальные жертвы.

Контрразведчики СБУ задержали женщину в момент, когда она прибыла на локацию, чтобы получить взрывчатку.

По данным следствия, российские спецслужбы планировали передать самодельное взрывное устройство с помощью дрона.

На месте у задержанной изъяли бомбу мощностью почти 2 кг в тротиловом эквиваленте.

Взрывчатка была снабжена металлическими элементами для увеличения радиуса поражения и мобильным телефоном для дистанционной детонации.

По информации СБУ, задание российских спецслужб выполняла жительница Николаевки Краматорского района.

В поле зрения российских кураторов она попала после того, как в Telegram-чатах публично выражала поддержку полной оккупации региона.

В ходе расследования также установили, что женщина предлагала использовать собственное жилье в качестве перевалочной базы для российских диверсионно-разведывательных групп.

Во время обысков у нее изъяли телефон, через который она поддерживала связь с российским куратором.

Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас она находится под стражей без права внесения залога.

Также решается вопрос о дополнительной квалификации преступления за подготовку теракта.

В случае доказательства вины подозреваемой грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.