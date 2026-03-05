Во время ночной атаки на Украину 5 марта российские войска применили 155 беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 5 марта: что известно

По данным Воздушных сил, ночная атака на Украину началась в 18:30 4 марта.

Сейчас смотрят

155 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов россияне запустили из районов Брянска, Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также Гвардейского и Чауды во временно оккупированном Крыму.

Около 100 из них составляли Шахеды.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 5 марта противовоздушная оборона сбила или приглушила 136 вражеских дронов.

Уничтожали их на Севере, Юге и Востоке страны.

Зафиксировано попадание 18 ударных БпЛА на восьми локациях, а также падение сбитых целей или их обломков на трех локациях.

Кроме того, вечером 4 марта российские войска атаковали гражданское судно в акватории Черного моря вблизи Черноморска в Одесской области.

Как сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, российский беспилотник попал в гражданское судно под флагом Панамы, которое выходило из порта Черноморска. Судно перевозило кукурузу.

В результате атаки пострадали члены экипажа. Им оказали необходимую помощь и провели эвакуацию.

Также ночью российские войска атаковали юг Одесской области ударными беспилотниками.

В результате удара возник пожар на территории недействующей базы отдыха, огонь охватил деревянные дома.

Частично разрушено расположенное рядом четырехэтажное здание, поврежден гражданский транспорт.

Спасатели оперативно ликвидировали пожары. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

По данным Воздушных сил, вражеская атака до сих пор продолжается — в воздушном пространстве остаются несколько вражеских беспилотников.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1471-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.