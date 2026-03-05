Проверки документов и ограничения движения: СБУ проводит меры безопасности во Львове
- Во Львове с 5 по 9 марта пройдут контрразведывательные мероприятия.
- К проверкам будут привлечены полиция и Нацгвардия, возможны ограничения движения.
- Правоохранители будут проверять документы и осматривать общественные места.
Служба безопасности Украины с 5 по 9 марта проведет во Львове контрразведывательные и меры безопасности.
СБУ будет проводить меры безопасности во Львове
К работе также будут привлечены сотрудники Национальной полиции и Национальной гвардии Украины.
Правоохранители будут работать по всей территории города.
– Цель – выявление, предотвращение и нейтрализация угроз разведывательно-взрывной деятельности против нашего государства и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины, – говорится в сообщении.
Мероприятия будут проходить с учетом правового режима военного положения.
В этот период возможны временные ограничения движения транспорта и пешеходов, проверка документов и досмотр автомобилей.
В случае обоснованных подозрений правоохранители могут проводить дополнительную проверку отдельных лиц.
Также предусмотрено обследование территорий и помещений общего использования для выявления запрещенных предметов.
В СБУ призвали жителей и гостей города с пониманием отнестись к возможным неудобствам, иметь при себе удостоверяющие личность документы и соблюдать комендантский час.
В ведомстве подчеркнули, что все действия совершаются с соблюдением принципа законности и конституционных прав граждан.
Напомним, Служба безопасности Украины и Нацполиция совместно с другими подразделениями Сил обороны уже проводили плановые меры безопасности на территории Шевченковского района Киева.