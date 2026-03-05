Российские войска атаковали гражданское судно в акватории Черного моря вблизи Черноморска в Одесской области.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Удар по гражданскому судну в Черноморске: что известно

По словам Олега Кипера, вечером 4 марта российский беспилотник попал в гражданское судно под флагом Панамы.

Инцидент произошел во время выхода судна из порта Черноморск. Как отметил глава ОВА, судно перевозило кукурузу.

В результате атаки есть пострадавшие среди членов экипажа.

В настоящее время им оказана необходимая помощь, также была проведена эвакуация людей.

Кроме того, в ночь на 5 марта российские войска также атаковали юг Одесской области ударными беспилотниками.

В результате атаки возник пожар на территории недействующей базы отдыха.

Огонь охватил деревянные дома. Частично разрушено расположенное рядом четырехэтажное здание.

Кроме того, поврежден гражданский транспорт. Спасатели оперативно ликвидировали пожары.

По предварительным данным, во время атаки на Одесскую область 5 марта обошлось без пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1471-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Одесская ОГА

