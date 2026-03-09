Вражеская атака на Харьков произошла вечером понедельника, 9 марта. Россияне нанесли удар по городу с помощью беспилотников. Вспыхнул пожар, пять человек пострадали.

Атака на Харьков 9 марта: что известно и каковы последствия

— В результате вражеского удара БпЛА в Индустриальном районе Харькова вспыхнул пожар. По предварительной информации, горят автомобили и квартиры на нижних этажах многоэтажки, — сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в результате удара вражеского БпЛА в Индустриальном районе пострадали три человека. Им оказывается высококвалифицированная медицинская помощь.

Впоследствии мэр города Игорь Терехов уточнил, что пострадали пять человек, среди них — ребенок.

По информации Синегубова, у 16-летней девушки диагностирована острая реакция на стресс.

В Индустриальном районе повреждено остекление двух многоэтажных домов и 7 автомобилей. Две машины загорелись.

Сегодня днем враг атаковал Харьков беспилотниками. Был зафиксирован удар дроном в Новобаварском районе города.

В результате вражеской атаки есть пострадавший.

Напомним, в Харькове завершили аварийно-спасательные работы на месте российского ракетного удара по многоэтажному дому в Киевском районе, который произошел в ночь на 7 марта.

По информации Министерства внутренних дел Украины, под завалами жилого пятиэтажного дома обнаружили в общей сложности 10 погибших человек. Среди них: двое детей – это 7-летний мальчик и 13-летняя девочка.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1475-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

